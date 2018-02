Forza Italia, Carfagna in tour: "Pd è imploso. Noi più credibili del M5S"

Mara Carfagna tira la volata ai candidati di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Ieri prima tappa a Pagani per inaugurare il comitato elettorale della docente universitaria Marzia Ferraioli (candidata al secondo posto nel listino per la Camera); poi comizio in un albergo di Cava con il commissario provinciale Enzo Fasano e l’ingegnere Pasquale Marrazzo (candidato nel collegio uninominale per il Senato).

Caso rifiuti

La portavoce nazionale dei deputati azzurri, sollecitata dai giornalisti, è intervenuta sull’inchiesta giudiziaria che, tra gli altri, vede indagato per corruzione l’ex assessore comunale Roberto De Luca: “Non so se influirà sull’esito elettorale, lo vedremo ad urne chiuse. Sicuramente - spiega - quello che è emerso è un quadro inquietante. Sarà la magistratura ad individuare eventuali responsabili. Se qualcuno ha sbagliato, dovrà pagare”. E ancora: “Ci piacerebbe sapere a quale titolo era lì ad occuparsi di questioni che riguardano le competenze della Regione. Il suo avvocato dice che lo ha fatto a titolo personale come professionista. Ma, anche lì, il conflitto d’interesse è evidente, perché da professionista si occupa di una vicenda i cui cordoni della borsa sono comunque gestiti dal padre”.

La sfida

Per Carfagna, comunque, la battaglia decisiva sarà tra il centrodestra e il Movimento Cinque Stelle: “Il Pd è imploso per le sue crisi interne. Noi, al contrario dei grillini, non cavalchiamo la rabbia della gente, alla quale vogliamo dare delle risposte. Abbiamo un patrimonio di credibilità in quanto siamo gli unici ad aver aumentato, nel 2001, le pensioni minime, abolito la tassa di successione e l’Imu, creato 1 milione e mezzo di posti di lavoro con la legge Biagi, varato la legge sullo stalking ecc.. Per noi le promesse sono impegni da realizzare nel corso della legislatura”.

Le altre tappe

L’ex ministro alle pari opportunità sarà oggi alle 17 al teatro sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia, dove avrà anche il benvenuto ai nuovi consiglieri comunali (Francesco Marino, Bruno Amendola, Giuseppe Salvatore) e all’ex sindaco Fernando Zara; due ore dopo, intorno alle 19, farà tappa al teatro “De Bernardinis” di Vallo della Lucania, dove ad accoglierla, tra gli altri, ci sarà il vice sindaco Antonietta Coraggio, che da pochi giorni ha aderito al partito di Silvio Berlusconi.