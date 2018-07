Mare sporco a Salerno, Celano scrive al sindaco: "Chiarisca il ruolo della Siis"

Il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha inviato un’interrogazione al sindaco Enzo Napoli in merito al ciclo integrato dei rifiuti.

La denuncia

Da informazioni assunte dall’esponente di opposizione che “gli Enti gestori dei depuratori in provincia di Salerno, a partire dalla Siis, non avrebbero possibilità, per assenza di impianti e per la indisponibilità di quelli presenti in altre regioni attualmente saturi, di smaltire i fanghi di depurazione civile (rifiuto 19.08.05)”. Non solo. Ma – fa sapere Celano – “gli smaltimenti per quantità ridotte, attualmente possibili, avvengono a costi altissimi”. Per questo la Siis “non sarebbe in condizione di far funzionare in maniera efficiente l’impianto gestito riuscendo a depurare solo parzialmente le acque reflue per impossibilità di smaltire i fanghi di risulta”. “Tutto ciò pregiudicherebbe, evidentemente, le condizioni del mare in una città ed in una provincia che potrebbe, con maggiore attenzione, vivere di turismo e sfruttare le risorse naturali esistenti”. E, dunque, per il forzista tale situazione “potrebbe essere la principale causa delle disastrose condizioni in cui versa il mare in questo periodo”.

Di qui l’interrogazione a Napoli per sapere se risponde al vero che la Siis “sarebbe impossibilitata a smaltire l’intero quantitativo di fanghi, cosiddetti di depurazione civile, che produrrebbe quotidianamente nel caso in cui si procedesse a depurare integralmente le acque reflue”; e come l’Amministrazione comunale, nell’eventualità dovesse essere accertato quanto evidenziato in premessa, intenda intervenire per evitare sversamento in mare di sostanze inquinanti”.