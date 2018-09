Blitz di Dante Santoro a Matierno: ripulite le strade

Il consigliere comunale Dante Santoro porta la sua operazione “Fiato sul Collo” nel quartiere di Matierno, dove, finalmente, vengono rimossi sporco e sterpaglie tra via dei Normanni e viale degli Etruschi.

La reazione

Particolarmente soddisfatto l’esponente di Giovani Salernitani-Dema: “I cittadini ci hanno contatto esasperati, è assurdo che i quartieri versino nel totale degrado. Abbiamo azionato la nostra operazione Fiato sul Collo ed in poche ore si sono visti i primi interventi per il ripristino del decoro e del verde pubblico. In via dei Normanni abbiamo previsto altri interventi e non ci fermeremo finchè non verrà restituita dignità al quartiere di Matierno”.