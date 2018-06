Tour nel centro storico di Salerno a cura del MeetUp Amici di Beppe Grillo

Sabato 23 giugno torna il tour #Salerno2021 organizzato dal MeetUp Amici di Beppe Grillo Salerno. La quarta tappa del tour, dopo quelle dedicate alla democrazia partecipata, alla mobilità sostenibile ed all'ambiente ed all'ecologia, sarà dedicata ai vicoli del centro storico di Salerno. L'appuntamento, aperto a tutti, è previsto per le 16.30 a Largo Campo dove inizierà la passeggiata nel centro storico per ammirarne le bellezze e far luce sulle potenzialità e su quanto non è ancora sufficientemente valorizzato, sia in chiave turistica che nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita dei residenti. Alle 19, poi, sul lungomare è prevista un'assemblea pubblica con cittadini, attivisti e portavoce del MoVimento 5 Stelle.

Il programma

La passeggiata inizierà alle 16.45 da Largo Campo e proseguirà presso Santa Maria de Lama, San Pietro a Corte, Palazzo Fruscione, la Cappella di San Ludovico, l’Archivio di Stato, la Chiesa di San Giorgio e la Domus Romana in Vicolo della Neve. Al termine della passeggiata ci si sposterà poi per le 19 presso il gazebo sul Lungomare Trieste per aprire l’agorà e il dibattito con i salernitani in un’assemblea pubblica insieme ai cittadini, ai simpatizzanti, agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle eletti nelle istituzioni. "Durante la manifestazione - fanno sapere dell'organizzazione - verrà messo a disposizione dei partecipanti il Libro Bianco su cui poter scrivere di proprio pugno idee, progetti, proposte e segnalazioni su criticità e problematiche da risolvere in città e nei quartieri. Un modo aperto e orizzontale per sensibilizzare i cittadini e avvicinarli alla partecipazione attiva e al miglioramento della nostra comunità".