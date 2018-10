"Il Comune nomini il Garante per gli animali": la raccolta firme del MeetUp Salerno

Gli attivisti del MeetUp Amici di Beppe Grillo Salerno hanno avviato una raccolta firme per chiedere al sindaco ed al direttore del settore Ambiente e Protezione Civile per chiedere la nomina di un Garante per la Tutela degli animali.

Le motivazioni

"L’articolo 63 del Regolamento Comunale di Tutela degli Animali, in vigore dal 2014, istituisce la figura del Garante per la tutela degli animali quale organo di garanzia a supporto delle istanze dei cittadini - spiegano gli attivisti del MeetUp - egli è nominato dal Sindaco, previa istruttoria da parte del Direttore del Settore preposto, ed è designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali". Dopo la prima nomina il sindaco non ha provveduto al rinnovo dell'incarico lasciando vacante il ruolo di Garante. "Questa grave mancanza nel Comune di Salerno potrebbe essere uno dei motivi per cui l’amministrazione non ha mai fatto pervenire la propria richiesta di costituirsi parte civile nel celebre Processo Chicca scaturito dopo la morte di una cagnolina massacrata a calci in pieno centro città. Per questo motivo molte associazioni cittadine, a cui questo Meetup si associa, stanno dimostrando la loro indignazione nei confronti di questa insensibilità da parte della politica salernitana" concludono. Le firme saranno raccolte sabato 27 in piazza Gloriosi e domenica 28 in piazza Caduti di Brescia.