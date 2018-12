Impianto rifiuti a Mercato San Severino: convocata la Commissione Ambiente

Il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Mercato San Severino Rosario Bisogno ha deciso di convocare, per la fine della prossima settimana, una riunione per affrontare il tema del nuovo impianto per la gestione dei rifiuti, con una capienza annua di oltre 290mila tonnellate.

Il summit

L’amministrazione comunale, infatti, vuole fare chiarezza sull’iter procedurale che ha portato la Regione Campania al rilascio delle autorizzazioni necessarie ad aprire l’impianto nella zona di via Pizzone. In modo particolare l’obiettivo sarà puntato sulle comunicazioni che la Regione Campania ha effettuato al Comune per la partecipazione alla Conferenza di Servizi, nella quale l’amministrazione è risultata assente.