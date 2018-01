Mercato San Severino, c'è l'accordo Bennet-Somma: rimpasto in Giunta

Prima il consiglio comunale con l’approvazione, a larga maggioranza, dello spalma debiti, che consentirà al Comune di Mercato San Severino di evitare la dichiarazione di dissesto. Poi la nomina dei nuovi assessori, ben tre, individuati tra i consiglieri comunali eletti con le liste di Vincenzo Bennet. A meno di sette mesi dalla fine della campagna elettorale nel comune della Valle dell'Irno arriva l’accordo tra il sindaco Antonio Somma (civico di area centrodestra) ed il capo dell’opposizione-maggioranza Bennet (centrosinistra).

Lunghe trattative, incontri e riunioni per individuare la strada per un governo di salvezza cittadina che porta al governo i principali protagonisti della campagna elettorale dello scorso anno. In quota Bennet saranno nominati assessori Figliamondi, Amoruso e Cavaliere che andranno a formare la nuova giunta. Si è arrivati a siglare tale intesa poichè, alle recenti elezioni amministrative, i cittadini hanno eletto Somma come sindaco ma, contemporaneamente, hanno dato la maggioranza ai partiti che sostenevano Bennet.