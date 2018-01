Metrò del Mare, Cammarano: "Quattro milioni per un servizio a singhiozzo"

“Risorse messe in campo senza alcuna programmazione né logica. Con la nuova pianificazione degli orari e degli accosti del Metrò del Mare, la Regione Campania conferma di non avere assolutamente percezione della realtà”. Lo denuncia, nero su bianco, il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Michele Cammarano, che interviene duramente sulla gestione del sistema dei trasporti messa in campo dall’amministrazione guidata dal governatore Enzo De Luca.

La polemica

L’esponente grillino affonda il colpo: