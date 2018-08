Migranti, Conte contro Salvini: "Ecco perchè inganna gli italiani"

“Matteo Salvini, da ministro, giura fedeltà alla Costituzione, che dichiara la Repubblica indivisibile, e poi è leader di un movimento che ha la separazione dell'Italia nel suo Statuto”. Lo dichiara il deputato di Liberi e Uguali Federico Conte, che ha depositato una interrogazione, rivolta proprio al ministro dell'Interno, sulla compatibilità con la Costituzione della presenza al governo di un ministro che è anche leader di una forza politica che ha la separazione dell'Italia nel suo Statuto”.

La polemica

Secondo il parlamentare salernitano il ministro dell’Interno “ha ingannato gli italiani”. “Oggi, poi, trasferisce il suo disegno di secessione in chiave europea. Prima era la Padania da separare dall'Italia, oggi è l'Italia da separare dall'Europa. Si alza il tiro sui migranti – continua Conte - solo per destabilizzare l'Unione europea. A quali poteri internazionali risponde Salvini, quali interessi sostengono la sua azione? Di certo non quelli degli italiani, che attendono invano da mesi che il nuovo governo risollevi le loro sorti e rilanci il paese. Mi auguro che si apra sul tema un dibattito politico vero per riflettere sul destino del nostro Paese e dell'Europa”.