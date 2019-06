Migranti, parla De Luca: "Ci sono persone perbene e delinquenti"

"Ci sono persone perbene tra i migranti e altre che, invece, sono farabutti e delinquenti". lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al forum organizzato dall'agenzia Ansa.

L'accoglienza e la linea dura



“Se c’è una domanda di umanità e solidarietà - ha proseguito De Luca - dobbiamo rispondere a braccia aperte. Altra faccia, che in genere le forze di sinistra non hanno coraggio di rivelare, è che ci sono comportamenti anomali legati ad immigrati che sono nel nostro Paese. Ci sono persone perbene ma anche fior di farabutti e delinquenti che in qualche caso tolgono serenità di vita. Questi vanno colpiti duramente, senza imbarazzo. Se abbiamo accattonaggio molesto, bande organizzate per furti negli appartamenti è parte della verità con cui fare conti. Sul litorale domizio ci sono bande che hanno organizzato una vera e propria mafia nigeriana".