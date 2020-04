Mondany (Psi): “Socialisti sostengono sport dilettantistico”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Una profonda crisi sta investendo tutti i comparti dell'economia nazionale: gli operatori dello sport, in particolar modo le associazioni e società sportive dilettantistiche che ne sono ugualmente e drammaticamente vittime. Si tratta di un settore composto da numerose associazioni sul territorio campano che offre lavoro a un notevole numero di dipendenti e collaboratori e che non può permettersi da solo di affrontare i costi sociali ed economici di tale crisi. Un settore che si occupa da sempre di avviare allo sport i giovani permettendo loro di far praticare esercizio fisico agli adulti e anziani che porta in vetta i campioni d’Italia. Una proposta caratterizzante per la “fase due” avanzata dal PSI riguarda appunto lo sport, il mondo associativo e i collaboratori sportivi che anche in questa fase di ripartenza subiranno notevoli disagi per il blocco delle attività. Ottimo l’intervento del governo per il mese di marzo fatto con il decreto Cura Italia e mi auguro che le misure saranno replicate anche per il mese di aprile dal Consiglio dei Ministri che proprio nelle prossime ore si riunirà. Abbiamo chiesto alla Regione Campania di intervenire sostenendo questa proposta affinchè venga dato un contributo una tantum per i collaboratori sportivi delle ASD del territorio campano. Non dimentichiamoci che quando ci sarà la ripartenza i bambini, gli anziani e i patologici avranno bisogno di esercitare il loro diritto allo sport.” È quanto dichiara in una nota alla stampa la Consigliera Comunale del Psi e componente della commissione sport del Comune di Salerno, Veronica Mondany.