Comune di Montecorvino Pugliano, Masullo si dimette: entra Landi

Dopo le dimissioni presentate dalla carica di consigliere da parte di Alfonso Masullo, l’Assemblea cittadina di Montecorvino Pugliano, durante la seduta di venerdì 25 ottobre, ha provveduto alla sua surroga con Emanuela Landi, candidata nella compagine di maggioranza “Avanti - Alessandro Chiola Sindaco”. Prima di prendere possesso dello scranno, il Presidente del Consiglio comunale, Teresa Di Meo, ha dato lettura delle motivazioni che hanno spinto Masullo a dimettersi: “Con la presente comunico le mie irrevocabili dimissioni dalla carica Consiglieri in quanto i miei sopraggiunti impegni lavorativi non mi consentono di svolgere il mandato in modo costruttivo. Resto comunque a disposizione del Sindaco e dell’Amministrazione comunale a cui porgo i miei più distinti saluti ed auguro un buon proseguimento per il bene dei cittadini”.

I commenti

Al neo consigliere sono giunti gli auguri da parte del Capogruppo, Sara Vota, che ha affermato: “A nome di tutto il gruppo “Avanti”, ringraziamo il Consigliere dimissionario Alfonso Masullo per l’eccellente lavoro svolto in questi pochi mesi di mandato. Allo stesso modo voglio dare il benvenuto nella nostra squadra all’amica Emanuela Landi. La parola benvenuta sembrerebbe quella giusta, ma in realtà Emanuela, pur non essendo stata eletta lo scorso 26 maggio tra i primi 11 consiglieri, si è dimostrata sempre al servizio dei cittadini sin dal primo giorno dopo il nostro insediamento”. Il sindaco Alessandro Chiola ha poi ringraziato il consigliere uscente: “Per il grande senso di responsabilità mostrato dall’amico Alfonso Masullo”, e ha dato il suo saluto al neo componente dell’Assise. Quindi ha preso la parola il consigliere Emanuele Landi che ha detto: “Mi sono sentita sempre parte integrante della squadra sin dal primo giorno dopo le elezione. Sono pronta a dare il massimo per il bene di Montecorvino Pugliano”.