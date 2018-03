Montecorvino Pugliano, Chiola: "Porteremo avanti il programma di Lamberti"

Dopo l’improvvisa scomparsa del sindaco Gianfranco Lamberti sarà il vice sindaco Alessandro Chiola a guidare l’amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano.

Il messaggio

Chiola è già al lavoro per portare avanti il programma con cui Lamberti ha vinto le elezioni: “Il lutto che ci ha colpiti per la perdita del nostro amato sindaco è stato inaspettato ed improvviso. Sento il dovere, in qualità di vicesindaco, di partecipare tutta la cittadinanza del comune di Montecorvino Pugliano in merito agli incontri che si sono susseguiti in questi giorni con i consiglieri di maggioranza. La squadra che si è formata alla luce delle ultime elezioni, unitamente al programma, è stata voluta sin dall’inizio da Gianfranco e da tutti gli elettori. Ci siamo nuovamente riuniti per uno scopo preciso: valutare la volontà di ciascuno di noi di rimanere fedele a tale programma e soprattutto di rimanere uniti”.

Per il vice sindaco la strada è tracciata: “È proprio il senso civico di responsabilità che noi tutti abbiamo nei confronti dei nostri cittadini che ci ha portati a decidere tutti insieme di proseguire questa missione, lo faremo per i cittadini, per il nostro territorio, per il nostro amato sindaco Lamberti. Perché - aggiunge Chiola - lui ci ha sempre tenuti uniti ed è questo che faremo in suo onore. Saremo uniti con l’unico obiettivo di portare a termine il nostro programma di cambiamento tanto promesso e già in parte iniziato”. Infine ringrazia “tutti i consiglieri di maggioranza per avermi dato la piena fiducia nell’essere a capo di questa squadra ed esserne il riferimento, nel continuare in questo percorso difficilissimo ma che supereremo alla grande come diceva il nostro amato Gianfranco sicuro di non deludere le sue aspettative né quelle dei cittadini. L’attuale Amministrazione rimarrà in carica fino alle prossime elezioni comunali che si terranno nel 2019 data da definire. Fino ad allora saremo uniti per Montecorvino Pugliano”.