Montecorvino Rovella, folta partecipazione al comizio di presentazione della lista “Impegno Democratico”

Folla delle grandi occasione a Montecorvino Rovella per il comizio di presentazione della lista “Impegno Democratico”. Piazza Belvedere, giovedì sera, è stata invasa da tantissimi cittadini che hanno attentamente ascoltato le parole del candidato sindaco Egidio Rossomando e della sua squadra. Nel suo intervento, il primo cittadino uscente, ha invitato i competitor alla correttezza nella dialettica e alla moderazione. Il comizio entra nel vivo quando Rossomando, attraverso le immagini proiettate alle sue spalle, rivendica le opere realizzate durante il quinquennio 2013/2018, nonostante le difficoltà finanziarie dell'Ente all'atto dell'insediamento e la complessità della burocrazia. Rossomando ha poi messo l'accento sulla continuità amministrativa, sulla stabilità di governo (erano anni che un'amministrazione non portava a termine un mandato) e di aver fortemente lavorato per costruire un bilancio comunale sano e armonioso.

"Bisogna essere leali e non contro a prescindere. Ha detto il leader di “Impegno Democratico”. Il cambiamento – ha sottolineato - non deve essere sovvertimento ma si può ripartire da quanto già fatto. L'età anagrafica non è garanzia di novità. Sono nuove e giovani le idee, ancor prima delle persone. Rinnovamento nella continuità e valorizzazione della competenza amministrativa. I giovani non debbono essere strumentalizzati ed eterodiretti ma valorizzati ed accompagnati. Correttezza,trasparenza e legalità sono le uniche maniere per aprire a tutti il Comune. La scelta politica come occasione di futuro ma anche come vocazione ed impegno".

Prima di presentare i candidati consiglieri, Rossomando ha ringraziato gli assessori e i consiglieri uscenti ed ha definito la sua nuova compagine come: “Un mix di sana energia, puro entusiasmo e forte professionalità”. Insomma, ha ribadito, “la mia compagine è formata “dall’entusiasmo del rinnovamento con la saggezza dell’esperienza”. Ha ringraziato la squadra uscente e naturalmente i nuovi aspiranti consiglieri

I candidati consiglieri che si sono avvicendati sul palco sono: Antonella Cascino in Toriello (imprenditrice), Francesco D'Ambrosio (avvocato), Emanuel Della Corte (infermiere), Simona D'Onofrio (dottoressa in scienze motorie), Sabrina Fenza (assistente sociale), Alfredo Foglia (architetto), Monica Foglia (docente), Edoardo Lonardo detto Aldo (impiegato comunale), Gennaro Mauro (impiegato), Sabato Morretta (pensionato), Pietro Pizzuti (dottore in economia e commercio), Gianluca Prete (architetto), Rosario Santese (avvocato), Maria Luisa Stabile detta Marisa (docente), Maria Teresa Valles detta Teresina (impiegata),Giuseppe Viscido detto Pippo (impiegato postale).

“Ci affidiamo a Egidio – hanno detto gli aspiranti consiglieri - perché è competente disponibile ed è capace di costruire un progetto serio per il bene dei cittadini di Montecorvino Rovella”.