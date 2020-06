Fase 3, M5S contro De Luca: "Case vacanze e b&b abbandonati dalla Regione"

“Hanno gli stessi doveri dei gestori degli hotel, ma non godono degli stessi diritti per tamponare i danni dell’emergenza Covid. I titolari dei B&B e delle case vacanza, che possono lavorare senza partita Iva, non usufruiscono di alcun beneficio e sono rimasti fuori sia dagli aiuti statali che da quelli regionali”. E’ quanto denunciano i consiglieri regionali Movimento Cinque Stelle Michele Cammarano, Luigi Cirillo e Gennaro Saiello che hanno inviato una nota al presidente della Regione Vincenzo De Luca e una richiesta di audizione al Presidente della III Commissione Permanente.

La denuncia

Per gli esponenti del movimento grillino "in questi mesi non sono mancati gli aiuti concessi alle imprese del settore turistico, sia a livello nazionale che a livello regionale: dall’accesso al credito alle detrazioni o azzeramento dei canoni per i servizi e addirittura deroghe al regime edilizio. In questi provvedimenti, però, non vi è stato alcuno spazio per i B&B, un settore che occupa il 60% dell'intero contingente letti regionale. Occorrerebbe - concludono i consiglieri del M5S - istituire un bonus a fondo perduto alla stregua di quanto disposto dalla Regione Campania a favore delle microimprese, anche per provvedere a tutti gli adeguamenti necessari all’acquisto dei dpi”.