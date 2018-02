M5S, Di Maio arriva nel "feudo" di De Luca: comizio al Grand Hotel Salerno

Iniziano ad arrivare, a Salerno, i leader nazionali dei partiti in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Il primo sarà il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio.

La tappa

Il candidato premier dei grillini sbarcherà nello storico “feudo” elettorale di Vincenzo De Luca (dove suo figlio Piero è candidato nel collegio uninominale) domenica 11 febbraio. L’appuntamento è per le ore 10 presso il Grand Hotel situato in via Lungomare Trieste. Al suo fianco ci saranno tutti i candidati nei listini e nei collegi della provincia di Salerno.