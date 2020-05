Nasce il Gruppo Indipendente Scafati: "Siamo l'anima della maggioranza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il nuovo gruppo indipendente composto dai consiglieri comunali Alfonso Di Massa, Anna Conte, Paolo Attianese e Camillo Auricchio (capogruppo), dopo aver ufficializzato in consiglio comunale la propria nascita, intende presentarsi alla stampa chiarendo alcuni concetti di fondamentale importanza.

"La nostra è una posizione chiara, precisa e determinata: essere l'anima critica di questa maggioranza. L'intento è quello di dare una scossa all'amministrazione comunale affinché, a distanza ormai di un anno dall'elezioni, cominci a lavorare seriamente nell'interesse dei cittadini. Ci teniamo a chiarire, sin da subito, che non siamo interessati a nessuna nomina o ruolo, ma chiediamo rispetto. Rispetto verso i nostri elettori, rispetto per il peso politico che rappresentiamo. Abbiamo sempre lavorato, e continuiamo a farlo, con la voglia di migliorare la nostra città e mai per alimentare polemiche. In questi mesi, siamo stati sempre propositivi e collaborativi all’interno della maggioranza, per portare avanti progetti importanti per Scafati, senza riuscire però ad attuarli, vista la mancanza di organizzazione e condivisione.

Siamo aperti ad ogni tipo di dialogo, con la prerogativa però che si parli dell'interesse della città, di proposte che siano di supporto ai cittadini, alle imprese, ai professionisti, ai lavoratori, con un'attenzione particolare a tutte quelle categorie che sono state maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria. In tal senso, crediamo sia necessaria una vera e propria scossa da parte dell'amministrazione, un'accelerazione nell'affrontare le tante problematiche della nostra amata città. Contestualmente, prevedere sin da ora anche un'azione politica che guardi al futuro e alla realizzazione del progetto di città che abbiamo condiviso in sede di campagna elettorale e che, ad oggi, è molto lontano dalla realtà dei fatti.

Anche dal punto di vista meramente partitico, intendiamo chiarire la nostra posizione. Pur essendo usciti dal gruppo consiliare, proponendoci come anima critica della maggioranza, restiamo saldi ai valori di Fratelli d'Italia e rinnoviamo la nostra stima ai vertici provinciali, regionali e nazionali. Non poteva essere altrimenti, considerando la presenza all'interno nel nostro gruppo di militanti storici del partito.

Con queste precisazioni, rinnoviamo la nostra volontà di lavorare a tempo pieno nell'interesse della città, augurandoci di poterlo fare, già da domani e nelle sedi opportune, anche insieme agli altri gruppi consiliari".

“Gruppo Indipendente Scafati”

Consiglieri comunali

Alfonso Di Massa, Anna Conte, Paolo Attianese, Camillo Auricchio