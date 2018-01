“Natale solidale”: Fratelli d’Italia raccoglie dolci e giocattoli per bambini

“Un popolo in difficoltà si rialza anche grazie al sostegno dei propri fratelli grazie a mobilitazioni simboliche e di vera solidarietà” dichiarano i portavoce provinciali di Fratelli d’Italia Imma Vietri, Ugo Tozzi e Nanni Marsicano. Il 4 gennaio, infatti, il coordinamento cittadino di Salerno e di Cava de’ Tirreni, rispettivamente in piazza Nicotera (località Torrione) e presso il Centro Commerciale Cavese (via XXV Luglio), allestirà dei punti di raccolta che saranno operativi dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 16.30 alle ore 20 con cui inviteranno i cittadini a dare un contributo con un piccolo gesto di solidarietà».

L’intero ricavato della raccolta effettuata tra Salerno e Cava de’ Tirreni in prossimità dell’Epifania verrà donato ad associazioni e parrocchie del territorio che si occuperanno della distribuzione. La campagna nazionale “Natale Solidale” è stata lanciata dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, su proposta di Gioventù Nazionale alla luce dei recenti dati Istat secondo cui sono quasi 5 milioni i poveri stimati in Italia quest’anno. Un numero in crescita rispetto all’anno precedente. “Chiediamo un gesto di solidarietà agli italiani – ha spiegato la Meloni – nei momenti difficili è tutto il popolo che deve partecipare e mobilitarsi”.