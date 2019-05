Navigator, De Luca contro M5S: "Da loro truffa politica, Di Maio fugge dal confronto"

Nuovo attacco di Vincenzo De Luca al governo Lega-M5S. Durante il consueto appuntamento settimanale su Liratv, il governatore della Campania prende posizione sul reddito di cittadinanza e, in particolare, sui navigator: “L’Anpal può assumere chi vuole. Questa storia che la Regione Campania avrebbe bloccato le assunzioni è l’ennesima balla messa in giro da qualche esponente delle 5 Stelle, che non ha perso l’abitudine di fare truffa politica”.

Le stoccate

Ma l’ex sindaco di Salerno torna a prendere di mira, come capita spesso, il vice premier e leader dei grillini Luigi Di Maio: “Il cittadino Di Maio sta continuando a perseguire la linea della truffa politica. Sono anni che lo sfido a un confronto pubblico, dove vuole lui, sui temi che vuole lui. Gli rinnovo l'invito. Magari potremmo cominciare a parlare di Sanità, dove è in atto nei nostri confronti un comportamento di puro squadrismo politico”. Non manca, infine, un ennesimo fendente contro il Governo Conte : “È sconvolgente la quantità di sciocchezze che raccontano gli esponenti del governo. Pensate - aggiunge - al decreto SbloccaCantieri, che in realtà non sblocca un bel niente. Non sanno in che mondo vivono. L’unica cosa che sanno fare bene è la propaganda: annunci dopo annunci, in conseguenza di annunci. Passate le elezioni europee saremo costretti a fare i conti con una realtà drammatica. La cosa ancora più sconvolgente è che mentre si fanno la guerriglia continua, uno contro l’altro, contemporaneamente dicono di voler stare al governo insieme cinque anni, d’amore e d’accordo. Ma come si fa? Siamo alla cialtroneria pura” conclude De Luca.