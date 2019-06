Neonata morta a Sant'Egidio, Carfagna: "Iolanda vittima di chi si volta dall’altra parte"

"La morte a soli otto mesi di Iolanda, per la quale è stato arrestato il padre, ci spezza il cuore e ci pone ancora una volta di fronte a una comunità che non ha saputo o potuto salvare questa piccola vita". Lo dichiara la vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale Mara Carfagna, insieme a Giovanni Toti, di Forza Italia, commentando la tragedia che ha sconvolto la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino.

Il commento

L’esponente forzista descrive la drammatica condizione in cui viveva la famiglia della neonata: “"La famiglia era attanagliata da problemi di povertà, tossicodipendenza, violenza e, in casi come questi, ogni cura deve essere dedicata alla prevenzione e alla protezione dei bambini, e si deve intervenire con decisione e fermezza per impedire queste tragedie. I bambini sono il tesoro di tutti, nessuno può voltarsi dall'altra parte o dirsi che le grida disperate di un bimbo non sono affari suoi", con clude Carfagna.