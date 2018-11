Nocera Inferiore, D'Acunzi: "Fi chiarisca posizione D'Alessio". La replica: "Pensa a tuo fratello"

L’adesione di Saverio D’Alessio a Forza Italia suscita malori nel centrodestra nocerino. A chiedere chiarezza al partito di Berlusconi è direttamente l’ex candidato sindaco di Fi e Fratelli d’Italia Pasquale D’Acunzi. Tra quest’ultimo e il consigliere comunale di maggioranza (a guida centrosinistra) volano gli stracci sotto un post pubblicato, sul suo profilo Facebook, dall’imprenditore nocerino.

La polemica

D’Acunzi ricorda i motivi che lo spinsero a scendere in campo contro l’attuale sindaco Manlio Torquato: “Mi fu chiesto fortemente di scendere in campo dal centro destra (Fi e Fratelli D'Italia) e tutti, in caso di vittoria e/o di sconfitta, mi chiedevano l'impegno a lavorare per far crescere il centro destra con chiarezza di comportamenti politici, coerenza di mantenimento di posizione,impegno a rappresentare tutto il centrodestra in consiglio e primaria considerazione per chi si era liberamente e coraggiosamente esposto candidandosi con il centro destra e le sue liste”. Di qui la stoccata: “Adesso, dopo la posizione assunta dal consigliere D'Alessio, non eletto nella coalizione di centrodestra, dichiaratosi Fi con la conferma di sostegno ad una amministrazione chiaramente di centrosinistra (vedi il voto per Strianese alle provinciali), condividendo l'opinione pubblicata da Lello Buonfiglio, chiedo oggi anch'io a Fi chiarezza e coerenza di posizione, peraltro invocata già da un dirigente autorevole come Gaetano Amatruda”. Per D’Acunzi i forzisti devono assumere una “posizione chiara”. “Mi auguro confermando il valore, il rispetto e l'appartenenza di ogni sua rappresentanza e dei propri aderenti locali, ivi compreso il D'Alessio, al posizionamento politico del centro destra ancora più quando partecipe di in quadro politico condiviso con il quale si è chiesto e ottenuto il consenso dei cittadini. La mia richiesta è rivolta a chi rappresenta in provincia e in regione Fi ed è rivolta non solo a tutela della mia immagine come candidato sindaco del centrodestra, ma anche di tutti i candidati e le forze politiche che profusero con chiarezza e lealtà il loro impegno a favore mio e di tutto il centro destra a Nocera Inferiore. L'assunzione di una posizione chiara su Nocera è il presupposto per rafforzare il pensiero berlusconiano e di tutte le componenti di centro destra che uniti si vince. Ma l'unità è credibile se si manifesta sempre non solo sotto un periodo elettorale imminente. Ecco perché questa volta a nessuno è consentito di zittire e il silenzio rischia di giustificare tutti e tutto e compromettere ogni successo futuro. Per il ruolo da me assunto sento il bisogno di qualche chiarimento e avverto a mia volta la necessità di darne qualcuno ai tanti che in questi giorni me lo richiedono soprattutto votanti di centro destra e anche di Fi. Attendo fiducioso e non sono il solo”.

Non tarda ad arriva la replica al vetriolo di D’Alessio: “Caro Pasquale a un chilometro da qui hai tuo fratello consigliere comunale che attualmente sostiene una maggioranza a chiara trazione di centro sinistra ( l'80% a Nocera Superiore ha votato il candidato del Pd alle provinciali ) visto oramai che il Pd ha chiesto di sostenere apertamente il sindaco uscente Cuofano e c’è il candidato in pectore del centrodestra, tale Giuseppe Fabbricatore, che è all'opposizione di Cuofano. Comincia a fare chiarezza a Nocera Superiore facendo passare tuo fratello tra i banchi dell'opposizione. Il messaggio educativo è forte quando è coerente". Pronta la controreplica di D’Acunzi: “E’ tutta un'altra situazione Nocera Superiore. In coalizione con Cuofano non c'è ne il Pd né Campania Libera di De Luca. Mio fratello non ha aderito a nessun partito come hai fatto tu. La sua coerenza è riconosciuta da tutti. È rimasto nella lista e nella coalizione nella quale fu votato e eletto e quindi libero di assumere ogni posizione a legislatura completata. Saverio tutti sanno che non puoi dare lezioni di coerenza tanto meno a me o a mio fratello. Ma ti prego fai quello che vuoi ma non imbrogliare le carte e sostituire posizioni. Assumiti la responsabilità delle scelte ma non cercare alibi o confondere le acque e ancor meno attacchi non politici ma personali”.