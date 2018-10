Nocera Inferiore, D'Alessio: "Ecco perchè aderisco a Forza Italia"

Dall’Udc a Forza Italia. Questa mattina il consigliere comunale Saverio D’Alessio ha ufficializzato il suo passaggio tra le fila del partito di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Gallery di via Matteotti a Nocera Inferiore. Al fianco dello stimato farmacista c’erano il coordinatore forzista dell’Agro nocerino sarnese Francesco D’Antuono e il commissario provinciale Enzo Fasano.

La conferenza

D’Alessio ha subito chiarito la sua posizione: “Ho cambiato banco nella stessa scuolaIl prossimo 16 ottobre ci sarà il consiglio comunale. Siederò sempre allo stesso posto, in maggioranza”. Anche perché - ha aggiunto - “l’Udc è un partito di centrodestra, di area moderata, Fi un partito di centrodestra moderato: non sono passato in un partito che abbia ideologie diverse”. Rispetto alle critiche arrivate da alcuni consiglieri comunali D’Alessio ha risposto tranchant: “Le polemiche dei colleghi del Pd credo che siano il frutto di commenti fatti a caldo senza porre alcuna riflettere. Nella passata campagna elettorale, affrontata poco più di un anno fa, notevole è stato l’ampio sostegno apportato al sindaco Manlio Torquato. La mia intenzione - ha concluso - è quella di continuare a dare qualcosa alla mia città, rispettando il patto con gli elettori”.