Camorra e politica, revocata la delibera "per il boss". Lanzetta: "Cosa nasconde il sindaco?"

i Nocera Inferiore: la delibera 167, al centro dellAntonio Pignataro in cambio del sostegno elettorale a due candidati al consiglio durante le ultime elezioni, è stata revocata. A sostenerlo è il consigliere comunale di opposizione Tania Lanzella: “I lunghi mesi di silenzio amministrativo, ci consegnano l’ennesima figuraccia che il sindaco dai mille colori politici ma privo di identità regala alla nostra amata città, nonostante i vani sforzi di qualche assessore volenteroso ma isolato”. Per Lanzetta “la discussione sulla ormai nota vicenda giudiziaria legata alla delibera di cambio di destinazione assume un carattere grottesco”. Il motivo? “Dopo il consiglio comunale di ottobre il sindaco, come un ignavo nell’inferno dantesco, suggerisce agli uffici di temporeggiare sull’atto di indirizzo, ma ancora non siamo di fronte ad un atto di revoca”. Dietrofront dell’amministrazione comunale d: la delibera 167, al centro dell 'indagine dell'Antimafia e ritenuta l'utilità per l'ex bossin cambio del sostegno elettorale a due candidati al consiglio durante le ultime elezioni, è stata revocata. A sostenerlo è il consigliere comunale di opposizione: “I lunghi mesi di silenzio amministrativo, ci consegnano l’che il sindaco dai mille colori politici ma privo di identità regala alla nostra amata città, nonostante i vani sforzi di qualche assessore volenteroso ma isolato”. Per Lanzetta “la discussione sulla ormai nota vicenda giudiziaria legata alla delibera di cambio di destinazione assume un carattere grottesco”. Il motivo? “Dopo il consiglio comunale di ottobre il sindaco, come un ignavo nell’inferno dantesco, suggerisce agli uffici di temporeggiare sull’atto di indirizzo, ma ancora non siamo di fronte ad un atto di revoca”.

A riguardo, una serie di domande rivolte al sindaco Manlio Torquato: “Era necessario attendere un altro arresto per revocare quella delibera? La trasparenza amministrativa e la bontà del progetto che nei primi momenti venivano usati come scudo dove sono finiti? Nocera non ha più bisogno di una mensa per poveri? Allora perché nonostante la mia richiesta, la mozione non è stata ancora portata all’ordine del giorno del consiglio comunale, come rassicurava il presidente nel corso della discussione? Cosa ancora nasconde il sindaco che non gli consente un’ampia discussione in consiglio comunale per fugare i dubbi su quella sottile linea di confine tra il lecito e l’illecito? Cosa dobbiamo aspettarci ancora da questo groviglio di interessi che rappresenta Torquato?”. Poi conclude: “Lasciamo alla magistratura il compito di stabilire se e quali reati siano stati commessi, ma un sindaco che - aldilà della sue incapacità ampiamente dimostrate in questi dieci mesi di governo - cambia idea in questo modo e agisce contro ogni regola di confronto democratico non è in grado di rivestire quella carica”. Sull'argomento, i carabinieri per delega della Procura Antimafia avevano anche raccolto copia delle interrogazioni consiliari sull'argomento, insieme alla risposta del sindaco Torquato. La delibera, oggetto di un question time lo scorso ottobre, fu sospesa. Ora pare sia stata revocata. L'indagine è invece si è conclusa da tempo, con il reato di scambio elettorale politico-mafioso contestato ad un ex consigliere comunale, ad un candidato all'assise non eletto, all'ex cutoliano Antonio Pignataro e all'ex vicesindaco Antonio Cesarano. Su quella casa famiglia che doveva sorgere su di un terreno adiacente la parrocchia di San Giuseppe, si sarebbe stipulato un patto tra la camorra e una parte della politica.