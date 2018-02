Si spaccia per un poliziotto, ex candidato sindaco denunciato dai carabinieri

L’ex candidato sindaco di Nocera Inferiore Mario Stanzione è stato indagato per possesso di documenti falsi e ricettazione.

Il caso

Il noto politico nocerino è accusato di essersi identificato ad una pattuglia dei carabinieri di Cava de’ Tirreni come funzionario di Polizia di Stato utilizzando sulla sua auto un lampeggiante non autorizzato e un tesserino del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciato nel 2012. Non solo. Ma, nel bagagliaio della sua vettura che aveva una targa di prova, era custodita anche una mazza da baseball. La vicenda risale all’8 dicembre scorso quando Stanzione – riporta La Città – contattò i militari dell’Arma per denunciare una possibile truffa nei suoi confronti da parte di tre napoletani. La vettura guidata da questi ultimi era in sosta a pochi passi dal noto locale “Madison”. Improvvisamente l’auto di Stanzione sopraggiunge da dietro utando lo specchietto dei tre. Il politico, che era in compagnia di una donna, dopo essersi fermato e qualificatosi come funzionario di polizia cercò di liquidare la cosa sostenendo che il danno non avrebbe superato i 50 euro. I tre, però, chiesero l’intervento delle forze dell’ordine. A quel punto Stanzione riferì ai tre di seguirlo al commissariato posizionando sul tettuccio della sua vettura un lampeggiante. Ma invece di recarsi verso il commissariato li conduce in una strada chiusa. E – secondo quanto avrebbero riferito i napoletani ai carabinieri – l’ex candidato sindaco sarebbe sceso dalla macchina e li avrebbe minacciati dicendo che se avesse avuto una pistola avrebbe potuto sparare. Dopo aver accertato la sua appartenenza alla Polizia di Stato, i carabinieri lo trasportarono in caserma insieme alla donna che stava con lui. Per questo, ora, è indagato per ricettazione e falsa identità.

Le scuse

Intanto Stanzione commenta l'accaduto su Facebook :