Piano triennale delle opere pubbliche a Nocera Inferiore: "Nessun contributo dall'opposizione"

Piano triennale delle opere pubbliche, la maggioranza: "L'opposizione non ha mai collaborato". Questo quanto riferisce una nota a firma della III Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica convocata lo scorso 12 gennaio. "Nella suddetta seduta - si legge nella nota a firma del presidente, l'assessore al ramo Imma Ugolino e i commissari di maggioranza - la maggioranza presentava bozza del piano triennale delle opere pubbliche, aspettando altrettante proposte dall’opposizione. L’opposizione non presentava alcuna proposta di progetti e chiedeva un rinvio della seduta. La maggioranza accettava la proposta dell’opposizione e il Presidente Giancarlo Giordano convocava la Commissione per il 17 gennaio. Alla suddetta Commissione presenziavano per l’opposizione solo i Consiglieri D’Acunzi e Spinelli, i quali dichiaravano di essere delegati, senza però presentare alcuna proposta di progetto e chiedendo un ulteriore rinvio, appellandosi ad un deliberato di Giunta, che per definizione è modificabile. Ancora una volta la maggioranza dava la possibilità all’opposizione di contribuire fattivamente all’attività amministrativa in sinergia, tuttavia l’opposizione si cristallizzava su una posizione di non collaborazione"