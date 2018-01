"10, 100, 1000 volte Mussolini": è polemica sul post dell'ex assessore Andrea Vagito

“10, 100, 1000 volte Benito Mussolini”. E’ bufera sui social per un post pubblicato da Andrea Vagito, già presidente della Camera Penale del tribunale di Nocera Inferiore ed ex assessore e consigliere comunale, che inneggia al ventennio del Duce.

Il post

Pochi giorni prima della Giornata della Memoria l’avvocato Vagito ha scritto: “Grande rispetto per le diversità, di religione e di etnia; e lo dico con grande convinzione! Tuttavia rilevo che l'Italia è uno dei pochissimi paesi europei a consentire l'ingresso indiscriminato di stranieri privi di lavoro, la cui unica prospettiva concreta, se non predeterminata, è quella di delinquere: slavi, serbi, rumeni ed albanesi che gestiscono il mercato della prostituzione e dei furti in appartamento. Nordafricani utilizzati dalla camorra in attività di accattonaggio davanti ai supermercati o nella gestione delle piazze di spaccio di stupefacenti. Bulgari e cechi arruolati nelle attività di furto e riciclaggio di autovetture. Cinesi che, in accordo con la camorra, gestiscono attività commerciali al limite della legalità, riciclando danaro e violando sistematicamente le norme in materia di lavoro ed igiene. A tutto questo aggiungiamo la criminalità nostrana: ladri, rapinatori, camorristi, pedofili, estorsori, spacciatori che da Sud a Nord invadono la nostra Nazione.... E noi? ...assuefatti, rassegnati, sperando che i nostri figli ne escano indenni. Ed il Governo? ... Ius Soli!!!”

Le scuse

Parole, le sue, che hanno ottenuto oltre cento like provocando un acceso dibattito. Per questo il noto avvocato nocerino è stato costretto a precisare: “Il mio precedente post ha scatenato notevoli polemiche di chi ha idee, legittimamente, diverse. Non condivido la dittatura come metodo amministrativo, ma credo nel rispetto delle regole, dei diritti ma soprattutto dei doveri, e sotto questo profilo il periodo fascista ha molto da insegnare ai tanti buonisti di centrosinistra. Solidarietà, accoglienza e disponibilità solo verso chi la merita”. E ancora: “Italiani e stranieri devono meritare il riconoscimento dei diritti assolvendo ai sacrosanti doveri, e anche qui credo che il periodo fascista sia stato illuminante”.