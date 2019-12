Nocera Inferiore, Cirielli visita la caserma Libroia: "Presidio di legalità"

Il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli ha svolto, questa mattina, una visita istituzionale all’interno della caserma “Libroia” di Nocera Inferiore (sede del 45esimo battaglione trasmissioni "Vulture" dell'Esercito italiano) che è stata inserita all’interno di “Caserme Verdi”.

La visita

Si tratta di un progetto di ammodernamento tecnologico ed energetico che punta alla valorizzazione degli immobili della Difesa. Con l’onorevole Cirielli anche il primo cittadino Manlio Torquato. “Abbiamo raggiunto un importante risultato al termine di un iter burocratico davvero lungo che ha attraversato diversi Governi e legislature che - dichiara il parlamentare di Fratelli d’Italia - ha visto una proficua collaborazione tra il parlamento come espressione del territorio e il sindaco della più importante città dell’Agro. La caserma Libroia è da sempre un presidio di legalità che andava valorizzato e che va sostenuto sotto ogni punto di vista. Oggi ho incontrato uomini coraggiosi, servitori dello Stato che sono sempre in prima linea per garantire la nostra sicurezza e di cui non possiamo che essere orgogliosi”. Al termine delle visita istituzionale, l’onorevole Cirielli ha firmato sull’Albo d’Onore custodito nella caserma nocerina.

