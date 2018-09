Nocera Superiore, il nuovo portavoce di Fdi è Rinaldo Villani

E’ Rinaldo Villani il nuovo portavoce cittadino di Nocera Superiore per Fratelli d’Italia: la nomina dei vertici provinciali del partito è giunta a distanza di poche ore dalle dimissioni di Carmine Amato, che ha lasciato l’incarico in vista della candidatura a sostegno di Giuseppe Fabbricatore.

Il commento

Pronto a fare la sua parte Villani che dichiara: “Ringrazio Imma Vietri e Ugo Tozzi, i Commissari Provinciali di Fdi che hanno voluto affidarmi il prestigioso ruolo di guida cittadina di Fratelli d’Italia alla vigilia di una delicata ed attesa campagna elettorale per le elezioni comunali. Sono convinto che il nome di Fabbricatore sarà capace di mettere insieme non solo tutto il centrodestra ma anche tanti esponenti civici che non si riconoscono più nelle scelte del tutto sbagliate di una amministrazione comunale sempre più lontana dai bisogni e dalle esigenze della gente di Nocera Superiore”.