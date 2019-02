Nuovi autobus e lavori sulle strade: i due annunci di De Luca sul web

“E’ partita la nuova gara per acquistare 160 nuovi pullman (di cui 35 minibus su misura per le isole di Capri e Procida), che andranno ad aggiungersi ai 130 autobus in consegna entro l’estate e ad ulteriori 190 per la fine dell’anno”. Ad annunciarlo, oggi, è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che interviene sui temi dei trasporti e delle strade con due video sulla sua pagina Facebook.

Gli annunci

Il governatore, in un primo video, dichiara: “Complessivamente, entro il 2020, metteremo su strada 800 nuovi autobus per un investimento di 200 milioni di euro: una rivoluzione di civiltà per il trasporto pubblico locale e un grande sostegno alle imprese, in primo luogo campane, che producono i mezzi”. Non solo. De Luca conferma che “entra nella fase esecutiva il Piano Strade da 550 milioni per le arterie comunali e provinciali della Regione Campania. Abbiamo siglato i primi 100 decreti di finanziamento (150 milioni di investimenti) per altrettanti progetti. Da domani i Comuni interessati potranno far partire le gare. Per le infrastrutture della Campania stanziamo circa 2.5 miliardi di euro. Da soli, con i nostri investimenti, sosteniamo l’economia di un’intera regione” conclude l’ex sindaco di Salerno.