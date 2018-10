Post choc su Facebook: offese a Cucchi e alla sorella dalla Lega di Pontecagnano, il caso

"Ai miei figli dirò chi era Stefano Cucchi...un portatore di morte...la sorella na ch...": questo il post choc (vedi in basso ndr) pubblicato su Facebook da Nino Blotta, responsabile della Lega di Pontecagnano Faiano. Il coordinatore di +Europa Salerno, Antonio Santoro ha immediatamente detto la sua in merito alle dichiarazioni di Blotta che, ovviamente, hanno indignato il web.

“Vergognose, volgari e inaccettabili le offese rivolte a Stefano Cucchi e alla sorella Ilaria da parte della Lega di Pontecagnano Faiano. Dichiarazioni che gettano fango su un’intera famiglia colpita da un lutto insanabile e che generano un messaggio distorto in una fase delicata del processo in corso. Quel che è accaduto a Cucchi poteva accadere a qualsiasi giovane, anche a Salerno o a Pontecagnano Faiano. Noi dobbiamo essere rispettosi delle forze dell'ordine e della giustizia, ma pretendere sempre la massima garanzia e rispetto della persona umana, anche di chi ha commesso degli errori. Con atteggiamenti come quelli del responsabile locale della Lega forse si raccolgono facili applausi da social network, ma di certo non si fa un bene ai cittadini e alla società; anzi, si reca un danno all’educazione e al rispetto che deve essere trasmesso alle giovani generazioni"