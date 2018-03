Omicidio Vassallo, Mattarella risponde a Valiante: "L'attenzione resta alta"

Sergio Mattarella ha garantito la sua massima attenzione affinchè si faccia luce sulla morte di Angelo Vassallo. Lo rivela il deputato cilentano (non ricandidato) Simone Valiante che, nei giorni scorsi, insieme ad altri settanta parlamentari, ha presentato una petizione al Presidente della Repubblica per chiedere, appunto, di mantenere alta l'attenzione sull’omicidio dell’ex sindaco di Pollica.

Il contatto

E così ieri Valiante ha ricevuto la “graditissima” telefonata del consigliere per la giustizia del presidente, Stefano Erbani, il quale ha voluto personalmente comunicargli un immediato e diretto intervento. “Il presidente Mattarella ha voluto per mio tramite - fa sapere l’esponente del Pd - far pervenire alla famiglia Vassallo il totale ed incondizionato sostegno, rassicurando, che per quanto possibile ed ovviamente nelle sue competenze, continuerà a seguire personalmente la vicenda, resa particolarmente complessa anche dalle note difficoltà, confermate a più livelli, che hanno interessato la prima fase dell' attività investigativa. Ringrazio di cuore il presidente che con lo straordinario e ben noto senso delle istituzioni oltre che la sua grande sensibilità, si è subito attivato e mobilitato, dando pieno e totale sostegno alla ricerca della verità. La ricerca della verità di un assassinio così atroce che ha interessato un uomo delle istituzioni, tra l'altro, non è una prerogativa della famiglia Vassallo, ma di ogni comunità civile e democratica” conclude il deputato democratico uscente.