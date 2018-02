Omicidio Vassallo, settanta parlamentari firmano una petizione: "No alla chiusura delle indagini"

Settanta parlamentari chiedono che non vengano chiuse le indagini sull’omicidio dell’ex sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Promotore di una vera e propria petizione è il salernitano Simone Valiante.

L’annuncio

Il deputato uscente del Pd, non ricandidato, spiega: “Nei giorni scorsi, raccogliendo l’appello della famiglia Vassallo in merito alla chiusura delle indagini sulla morte di Angelo, senza un colpevole, ho lanciato una sottoscrizione tra i colleghi parlamentari da inviare al presidente Mattarella. Sono in settanta ad aver risposto all’appello”. Per Valiante “se muore un sindaco, come un qualsiasi cittadino, uno Stato, nonostante i notevoli sforzi profusi dall’attività investigativa, non può mai sospendere la ricerca della verità. Sarà il mio ultimo atto da Parlamentare della Repubblica e sarà per Angelo, un amico, un figlio della nostra terra, un compagno di tante battaglie di bella e sana politica, un servitore delle istituzioni che una mano assassina ci ha sottratto”.

Sabato 10 febbraio alle 14.30, invece, si svolgerà ad Acciaroli una marcia affinchè venga fatta giustizia sul drammatico omicidio rimasto senza un colpevole.