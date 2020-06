Covid-19: scatta una nuova ordinanza a Roccapiemonte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco Carmine Pagano ha emesso un’ordinanza con la quale, fino al prossimo 4 luglio 2020, e fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in corso a causa del Covid-19, obbliga tutti coloro che faranno rientro a Roccapiemonte da una Regione diversa dalla Campania e/o dall’estero, di segnalare la propria presenza sul territorio comunale al Centro Operativo Comunale attraverso i volontari del Nucleo di Protezione Civile, compilando l’apposito modulo che verrà fornito o inviato contattando i volontari della Protezione Civile o della Polizia Municipale al numero 0812131278 o attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Le persone provenienti da altra Regione d’Italia o dall’estero, potranno, ordinatamente e senza creare assembramento, recarsi dal lunedì al sabato presso la sede della Protezione Civile di Roccapiemonte, in via della Pace frazione San Potito, entro due giorni dall’arrivo a Roccapiemonte, indicando sotto la propria responsabilità, anche penale, quanto richiesto dalla modulistica. L’auto-dichiarazione non comporterà l’obbligo di quarantena per il dichiarante, ma avrà il solo scopo di monitorare e censire la mobilità locale nel caso in cui fosse necessario ricostruire la catena di eventuali contagi che dovessero in ipotesi sfortunata registrarsi ad avvenuta riapertura dei confini regionali e nazionali.

Chi non si atterrà a tale ordinanza, nel periodo indicato, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 400,00 a euro 1000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo. Non debbono provvedere alla segnalazione presso Protezione Civile e/o Polizia Locale coloro che si spostano verso il Comune di Roccapiemonte per motivi di lavoro e per un tempo limitato nell’arco della stessa giornata.

Parla il Sindaco Carmine Pagano: