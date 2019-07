Ordine degli Avvocati di Salerno, Sica è il nuovo presidente: ecco gli eletti

L’Ordine degli Avvocati di Salerno ha un nuovo presidente. Si tratta del penalista Silverio Sica, fortemente sostenuto dal presidente uscente Americo Montera che non si è potuto ricandidare per il terzo mandato consecutivo. La lista a supporto di Sica ha eletto ben 19 componenti nel nuovo Consiglio dell’Ordine, a cui spetta la nomina del presidente, mentre due seggi sono andati alla compagine che faceva capo a Carmen Piscitelli. Restano fuori, invece, i raggruppamenti messi in campo da Oreste Agosto e Lucia Ragone. La proclamazione degli eletti è avvenuta nella tarda serata di ieri con la lettura del verbale da parte del segretario della Commissione elettorale Marisa Annunziata.

Gli eletti

Sica ha ottenuto 1327 preferenze. Con lui entrano nel Consiglio forense: Paola Ianni (1362 preferenze), Stefania Vecchio (1263), Brunella De Maio (1175), Valerio Iorio (1159), Ersilia Trotta (1074), Angela Ferrara (981), Lia Fortunato (929), Alberto Toriello (990), Cecchino Cacciatore (872), Saverio Maria Accarino (838), Egidio Felice Egidio (818), Francesco Ceschini (783), Federico Acocella (737), Fabio Moliterno (642), Renato Galdieri (682), Luigi Palmieri (646), Giovanni Allegro (627), Angelo Dente (655). La minoranza, invece, sarà rappresentata da Carmen Piscitelli (718) e Clementina Diana Tozzi (612).