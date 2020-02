Ospedale di Eboli, riunione sulle sale operatorie: presenti Infante e Rizzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Su sollecitazione dei Consiglieri Francesco Rizzo e Pasquale Infante si è tenuto presso l’Ospedale di Eboli negli uffici del Direttore Sanitario Dott. Mario Minervini alla presenza dei Primari Dott.ri Glielmo, Chiumento, Iannelli e del Sindaco di Eboli Massimo Cariello un incontro con il Consigliere Regionale Luca Cascone Presidente della IV Commissione della Regione Campania nel corso del quale sono state affrontate le principali criticità riguardanti le sale operatorie in primis le quali necessitano di interventi urgenti al fine di adeguarle alle normative vigenti, della radiologia degli altri reparti presenti nel plesso ospedaliero. Il Consigliere Regionale Luca Cascone, dopo l’intervento introduttivo del Dott. Mario Iervolino, si è impegnato ad intervenire presso la Direzione Generale dell’ASL SA2 diretta dal Dott. Mario Iervolino in modo da ricercare la risoluzione di queste problematiche urgenti e non più sopportabili da parte del personale medico, paramedico e dall’utenza in continuo aumento che sceglie il nostro ospedale per i tanti reparti d’eccellenza presenti. Si è trattato di un incontro proficuo durante il quale dopo aver discusso delle numerose criticità presenti nel P.O. di Eboli (più volte evidenziate) è emersa l’opportunità unica, di fare rete, per eliminarle sfruttando a pieno i finanziamenti previsti dal nuovo Piano di Edilizia Sanitaria approvato dalla Regione Campania che ormai volge verso la fase esecutiva. Un Piano ambizioso che prevede due finanziamenti rilevanti che interessano il nostro territorio uno dei quali rivolto all’adeguamento antisismico e funzionale delle strutture dell’ospedale di Eboli e relativo ampliamento con realizzazione di un nuovo edificio (polo per le emergenze) per un totale finanziato di E. 16.100.000 e l’altro che consiste nella realizzazione della sede del Distretto di Eboli alla località Acquarita con relativo ampliamento degli spazi per Dipartimento di Prevenzione, UCCP (unità complessa per le cure primarie) e per il consultorio familiare per un importo finanziato di 6.000.000 di euro. Si tratta di due interventi attesi da anni molto importanti per migliorare la funzionalità e la sicurezza nel nostro P.O. Maria Santissima Addolorata migliorando la qualità dei servizi sanitari offerti e per realizzazione di una nuova sede del distretto sanitario in località Aquarita. La sanità è un tema importante molto sentito dai cittadini che va affrontato presto e con determinazione per questo riteniamo importante procedere subito all’adeguamento funzionale e strutturale del blocco operatorio del P.O. di Eboli e agli altri interventi previsti che sono necessari per favorire il potenziamento del nostro nosocomio diventato da tempo presidio fondamentale nella rete sanitaria della Provincia di Salerno e della Campania intera.

I Consiglieri del Gruppo PD Eboli

Pasquale Infante

Francesco Rizzo