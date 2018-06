Pacco bomba a Montecorvino Rovella: le reazioni del mondo politico e forense

Dopo l’esplosione del pacco bomba, che ha comportato il grave ferito dell’avvocato Giampiero Delli Bovi, arrivano le prime reazioni dal mondo politico e forense della provincia di Salerno.

I commenti

Tra i primi ad intervenire è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che invia “un abbraccio affettuoso” al collaboratore di studio del neo sindaco Martino D’Onofrio. “Esprimo solidarietà mia personale, della Giunta e del Consiglio Comunale di Salerno al giovane professionista ed a tutta la comunità di Montecorvino Rovella nella quale egli è protagonista a livello sociale ed amministrativo.Al carissimo Giampiero giunga l'auspicio di una totale guarigione dalle gravi ferite riportate. E' un attentato feroce che - dichiara - esige una risposta ferma e rapida delle Istituzioni, delle Forze dell'Ordine e della Magistratura. Confidiamo che le indagini già avviate possano rapidamente assicurare alla giustizia i mandati e gli esecutori materiali del vile gesto. Il pacco bomba recapitato a Delli Bovi è un attentato alla convivenza civile e democratica, un tentativo di condizionare la vita personale e pubblica che non possiamo accettare e tollerare. Siamo e saremo sempre in prima fila contro ogni tipo di violenza e prevaricazione. A testa alta con dignità e coraggio”.

Gli fa eco il collega di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano che esprime “ferma condanna per il vile gesto che ha sconvolto la vicina Montecorvino Rovella”. Sulla stessa linea il candidato sindaco del Pd a Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara: “Quanto accaduto a Rovella mi lascia scosso e senza fiato. Ora più che mai dobbiamo unirci contro il malaffare e contro chi vuole attentare le istituzioni e la democrazia. Sono vicino a Giampiero, alla sua famiglia e all'amico Martino D’Onofrio, nuovo sindaco della città”. Sulla vicenda interviene anche il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Celano: “Un episodio delinquenziale che va condannatone perseguito. Solidarietà al giovane avvocato Delli Bovi ed al neo sindaco D'Onofrio. Non so se vi sia un movente politico. Certamente però si tratta di un atto di vigliaccheria vergognoso e deprecabile. Mi auguro che gli esecutori del reato vengano al più presto consegnati alla giustizia e siano condannati a pene esemplari”.

Anche l’Associazione Forense “Nova Juris”, tramite l’avvocato Luca Monaco, “manifesta profondo sconcerto per il gravissimo atto criminale, perpetrato ai danni dell’ avvocato Giampiero Delli Bovi.

A prescindere dalla natura, professionale o meno, del movente sotteso a una simile azione, che sarà oggetto di accertamenti da parte della Magistratura, Nova Juris – si legge in una nota - esprime la propria vicinanza e la sua più sentita solidarietà al giovane Collega e ai suoi familiari con l’augurio di una pronta e completa guarigione”. Dichiarazione simile dall’Aiga Salerno, che “esprime solidarietà al collega ed amico Giampiero Delli Bovi per il gravissimo episodio che lo ha coinvolto questa mattina. Nell'augurargli una piena e veloce guarigione, speriamo che la Giustizia faccia velocemente il suo corso e punisca tutti i responsabili”.