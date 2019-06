Ballottaggi Pagani/Scafati, gli auguri di Giorgia Meloni a Gambino e Salvati

La leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni esulta per la vittoria ottenuta dal centrodestra nei ballottaggi in tutta Italia. E, in particolare, per l’elezione dei sindaci eletti con il suo partito. Nell’elenco compaiono anche le due fasce tricolori elette nel Salernitano: Cristoforo Salvati a Scafati e Alberico Gambino a Pagani: il primo è uno storico volto della destra scafatese; il secondo è un esponente di Direzione Italia, partito di Raffaele Fitto federato con FdI.

Gli auguri della Meloni: