Partito democratico di Vietri sul Mare: Ferrari è il nuovo segretario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ Gerardo Ferrari il nuovo segretario cittadino del Partito democratico di Vietri sul Mare. Questa mattina l’assemblea degli iscritti alla presenza del dirigente provinciale Tonino Pagano, che ha eletto, all’unanimità, il nuovo vertice cittadino dem. “Sono soddisfatto e onorato - spiega Gerardo Ferrari - di questo incarico. Ringrazio gli iscritti che mi hanno sostenuto e che mi hanno dato fiducia, così come ringrazio anche i vertici provinciali del partito. Sarò impegnato nei prossimi giorni nella riorganizzazione territoriale del circolo, sostenendo con determinazione l’azione dell’amministrazione comunale ed in particolare del sindaco Giovanni De Simone. Saremo pronti a portare ogni nostro contributo utile allo sviluppo di questo territorio. Siamo pronti ad ogni confronto con tutte le parti politiche ed istituzionali. Nelle prossime settimane ci faremo portavoce di diverse iniziative legate al mondo giovanile e femminile e di incontri sul territorio, partendo dalla discussione sul nuovo piano urbanistico comunale”.

“E’ un grande privilegio - continua Gerardo Ferrari - rappresentare il Partito democratico in un territorio in cui i valori della sinistra sono stati sempre forti e ben radicati. Un pensiero affettuoso al compagno Franco Citarella che prematuramente ci ha lasciati ma che è stato un faro all’interno della sinistra e del Pd. Lavoreremo tenendo ben presente anche il suo impegno e la sua passione civile”. “Infine - conclude il neo segretario - un mio personale ringraziamento va al vicesindaco Angela Infante, al presidente del consiglio Daniele Benincasa, al consigliere Vincenzo Alfano e a Giovanni Di Mauro, oltre che naturalmente al primo cittadino Giovanni De Simone”.

“Si punta sui giovani - spiega invece il sindaco Giovanni De Simone - il Partito democratico a Vietri sul Mare si rinnova e si apre a nuove forze giovani. Gerardo Ferrari è un giovane che si è sempre contraddistinto per la sua passione e per la sua presenza e per il suo impegno. Sono soddisfatto che il circolo del Partito democratico abbia scelto lui. Sono certo che saprà guidare al meglio questo processo di rinnovamento del partito in un territorio in cui la politica è ancora viva. Inizia un nuovo corso del Pd a Vietri sul Mare e credo che si aprirà una bella stagione partitica e politica che vede i giovani sempre più protagonisti”.