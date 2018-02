Aumentano i comitati per Marrazzo: “Proficuo il confronto con l’Officina delle Idee di Angri”

E’ ormai entrata nel vivo la campagna elettorale del candidato al Senato di Forza Italia collegio uninominale 10 Pasquale Marrazzo. Sale il numero di comitati inaugurati, ultimo in ordine di tempo, quello in via Santissimi Martiri Salernitani, al centro di Salerno, così come si infittiscono gli incontri con le diverse comunità. Interessante l’incontro con Officina delle idee di Angri, dove un uditorio attento ed esperto ha posto al candidato numerose domande.

Il commento

“Sono incontri come quello di Angri – dichiara Marrazzo – che ci inducono a continuare con volontà e passione questo tour elettorale per la Provincia. Numerosi sono i temi sollevati dai presenti. Una platea di giovani e meno giovani mi hanno interrogato su una serie di problematiche con competenza e conoscenza del territorio. Ho spiegato loro che, su questi temi, ovvero allagamenti, fiume Sarno, sicurezza, occupazione, tasse, il Governo dovrà sentire i territori, la gente, con incontri frequenti e costanti. La politica di palazzo – conclude - non ha più ragione di esistere, bisogna scendere in strada, sentire le opinioni e le idee degli amministratori locali, che sono i primi a metterci la faccia, oltre ad ascoltare, come nel caso di’Officina delle idee’ cittadini impegnati e consapevoli”.