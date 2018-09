Lungomare, la passeggiata della Lega: folta partecipazione

Folta partecipazione, questo pomeriggio, per la “passeggiata per la sicurezza e la legalità” sul lungomare Trieste a Salerno: a organizzarla, la LEGA di Matteo Salvini per rivendicare il diritto alla legalità degli italiani e della comunità senegalese regolare. Come ribadito dal segretario provinciale Mariano Falcone, dal coordinatore cittadino Cristian Santoro, gruppo consiliare Giuseppe Zitarosa: "La passeggiata serve a focalizzare l’attenzione sui problemi che attanagliano il lungomare di Salerno: l’abusivismo, la vendita di merce contraffatta e lo spaccio di droga".

Diversi gli italiani e gli immigrati regolari invitati ad unirsi al corteo, per gridare il loro NO alla presenza di spacciatori di droga e borseggiatori che infestano il lungomare e per chiedere al comune che rispetti gli impegni presi con la comunità senegalese. A prender parte alla manifestazione, tra gli altri, il presidente della comunità dei senegalesi Daouda Niang e l'ex sindaco di Pontecagnano, Ernesto Sica.