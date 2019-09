Pd Campania, Picarone e Calatola entrano nella nuova segreteria

Il segretario regionale del Pd Leo Annunziata vara la nuova segreteria regionale. Una squadra di 25 persone, 9 donne e 16 uomini, così composta: vicesegretario vicario, Armida Filippelli, vicesegretari, Alfredo Affatato e Gianluca Sannino; altri componenti: Anna Canzanella, Gennaro Oliviero, Giorgio Zinno, Venanzio Carpentieri, Stefano Farina, Francesco Picarone, Marianna Dell’Aprovitola, Michele Saviano, Raffaele Del Vecchio, Maria Fortuna Incostante, Gaetano Bocchino, Florinda Verde, Italo Palumbo, Antonella Cammardella, Franco De Michele, Mauro Calatola, Luigi Cimmino, Antonietta Ruocco, Valeria Piccolo, Luisa Pezone, Vincenzo Aquino, Cosimo Lepore.



I salernitani

Nella segreteria campana ci sono solo due salernitani, oltre a Landolfi. Si tratta del consigliere regionale Franco Picarone, fedelissimo del governatore Enzo De Luca e Mauro Calatola (area Dem-Franceschini) vicino all’ex deputato Tino Iannuzzi e al consigliere regionale Tommaso Amabile.

Gli altri

Partecipano alla segreteria per funzione: Nicola Landolfi, presidente assemblea regionale; Nicola Salvati, il tesoriere, Mario Casillo, capogruppo alla regione Campania, Pasquale Stellato, segretario GD Campania. “Una segreteria unitaria che - si legge in una nota - sarà aperta al confronto e proiettata al coinvolgimento anche di sensibilità esterne, determinata ad affrontare con grande credibilità e compattezza le prossime sfide per il futuro della Campania”. La prima riunione sarà convocata per mercoledì 2 ottobre.