Elezioni 2018, assist di Ragosta per Piero De Luca: "Ecco perchè voto per lui"

Nuovo assist per Piero De Luca. A lanciare la sua candidatura con il Partito Democratico nel collegio di Salerno è il deputato Michele Ragosta, che su Facebook scrive: “Con tanti amici e compagni abbiamo deciso di sostenerlo e di votare con convinzione. Lo ritengo - spiega - un voto utile per la mia città, per la mia provincia e per la mia regione. Piero De Luca è un giovane capace, un salernitano, un campano, un meridionale che saprà rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio all'interno delle istituzioni parlamentari. Il mio appello a tutti i salernitani è quello di sostenerlo con convinzione, di fare la scelta giusta. Sono sicuro, che la sua presenza in Parlamento tutelerà al meglio gli interessi della collettività e contribuirà allo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra terra”.