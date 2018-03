Pd, De Luca: "Ecco di cosa ho parlato con i miei fedelissimi"

Torna a difendere Matteo Renzi e fa chiarezza sulla riunione con i suoi fedelissimi. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, prende di mira i retroscena raccontati da alcuni organi di informazione parlando di “ennesima scorrettezza e mistificazione”.

Il commento

L’esponente nazionale del Pd rivela: “Abbiamo parlato dei problemi che riguardano l’Italia e degli errori commessi in relazione a settori importanti della società italiana, peraltro già espressi ben prima delle elezioni”. Poi De Luca rilancia l’azione politica del segretario dimissionario: “Renzi ha avviato una battaglia straordinaria per il rinnovamento, la modernizzazione, la sburocratizzazione dell’Italia. Ha percepito prima di altri i problemi sociali con gli 80 euro e ha avviato il risanamento del Paese. Lo ha fatto spesso da solo. Siamo stati sconfitti, ma il problema politico-istituzionale e storico posto da Renzi con forza, rimane il punto centrale da affrontare per rilanciare l’Italia. Come dopo il referendum, si tratta dunque solo di un tentativo di speculazione politica”.