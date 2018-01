Elezioni 2018/ Il Pd di Salerno approva la candidatura di Franco Alfieri

Il Partito Democratico della provincia di Salerno ha approvato, con uno scrociante applauso, la candidatura alle prossime elezioni politiche di Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli ed attuale capo della segreteria politica del governatore Enzo De Luca. Il via libera è arrivato, nella tarda serata di ieri, durante una riunione convocata presso la federazione di via Manzo dal segretario provinciale dei democrat Enzo Luciano.

Oggi è in programma la direzione regionale che avrà il compito di valutare tutte le disponibilità che arriveranno dalle varie province campane. Che, successivamente, saranno sottoposte all’attenzione della segreteria nazionale guidata da Matteo Renzi.