Pd, Zingaretti affida due incarichi a Piero De Luca e Anna Petrone

Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha nominato Anna Petrone responsabile del Dipartimento Politiche per la tutela dei non autosufficienti e l'onoervole Piero De Luca responsabile del Dipartimento Politiche Comunitarie.

“Il Pd della povincia di Salerno è orgoglioso della scelta del segretario nazionale ed augura ad Anna e Piero di svolgere il proprio mandato con la passione e l'efficacia che hanno sempre dimostrato in ogni incarico e circostanza. Il Partito Democratico è l'unico partito della gente, tra la gente. I militanti e gli amministratori sono sempre al fianco dei cittadini, delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori. Una presenza capillare nei territori che in questi mesi drammatici di emergenza Covid-19 ha garantito la tenuta sociale del nostro Paese e della nostra vasta provincia. La storia di Anna Petrone è un esempio meraviglioso di coraggio e servizio al bene comune che ha ispirando cambiamenti normativi, istituzionali e personali. Piero De Luca ha maturato nel corso della sua attività prima professionale e poi politica una vasta conoscenza delle tematiche europee. Potrà pertanto garantire lo svolgimento di attività di coordinamento politico e di riflessione sulle tematiche decisive legate alla nostra partecipazione all'Unione e all'utilizzo efficace dei fondi comunitari previsti per la rinascita post Covid a favore delle grandi sfide che attendono l'Italia ed il nostro territorio del quale egli è portatore d'istanze e risorse: infrastrutture, reti e connessioni, mobilità sostenibile, energia, agroalimentare d'eccellenza, manifatturiero di qualità. A loro un augurio affettuoso di buon lavoro!"