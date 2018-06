Pellezzano, ecco la nuova Giunta Comunale: tutti i nomi

A dieci giorni esatti dalla vittoria alle elezioni amministrative di Pellezzano, il sindaco Francesco Morra, questa mattina, ha presentato la nuova Giunta comunale. Due le donne, un membro esterno per la delega al bilancio, come già annunciato in campagna elettorale dallo stesso primo cittadino.

I nomi

Ma ecco i nuovi componenti della Giunta: Michele Murino (vice sindaco e assessore con deleghe all’Ambiente, Ecologia e Sport); Raffaella Landi (assessore all’Edilizia Scolastica, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro); Andrea Marino (assessore alla Cultura, Innovazione Tecnologica, Viabilità ed Attività Produttive); Annalaura Villari (assessore alle Politiche Sociali) e Alberto Napoli (assessore al Bilancio e Programmazione Finanziaria).