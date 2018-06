Pellezzano, il 20 giugno la presentazione della nuova Giunta Comunale

Mercoledì 20 giugno, alle ore 10.30, all'interno dell'Aula Consiliare del Comune di Pellezzano, il sindaco Francesco Morra presenterà alla città e agli organi d'informazione la nuova Giunta Comunale. In occasione dell'incontro, al quale saranno presenti tutti i neo assessori ed i consiglieri eletti in maggioranza, il Sindaco illustrerà i primi atti amministrativi compiuti dal giorno dell'insediamento. Inoltre, il prossimo 25 giugno alle ore 19 ci saranno il primo consiglio comunale per la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco e a seguire le elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale oltre alla costituzione delle commissioni elettorali.