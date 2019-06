Pellezzano Servizi: Morra rilancia il potenziamento, l'ira di "Avanti Insieme"

Esplode la polemica sul programma di potenziamento della Pellezzano Servizi deliberato nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Pellezzano. L’obiettivo - fanno sapere dal Municipio - è quello di rivitalizzare la società “creando tutti i presupposti necessari affinché la stessa possa gestirsi con sufficiente autonomia senza più dover dipendere esclusivamente dall’Ente, salvaguardando i posti di lavoro”.

I dettagli

Il programma di potenziamento prevede: l’ampliamento dei servizi affidati in concessione; la patrimonializzazione da attuarsi con il passaggio di quei beni immobili comunali già in uso alla società in quanto strumentali e funzionale per l’attività svolta; l’incremento della base occupazionale con assunzione di nuove unità lavorative, anche con incarichi di responsabilità; la dotazione di nuovi mezzi ed attrezzature necessari per l’espletamento dei servizi, con efficienza ed efficacia. Il compito dell’Amministrazione comunale sarà quello di controllare e monitorare assiduamente l’andamento della gestione e, soprattutto, la qualità dei servizi svolti che dovrà essere sempre salvaguardata e sempre soddisfacente. La nuova Pellezzano Servizi dovrà erogare i servizi di manutenzione territorio, pulizia strutture, affissione, cimitero; servizi di igiene e pulizia urbana; riscossione Tasi, Imu e Cosap. Il recupero tributario verrà, invece, affidato a una società esterna. Il programma, infine, prevede nuove assunzioni con evidenza pubblica, le cui forme verranno decise nel momento in cui si riterrà necessario agire in tal senso per favorire lo sviluppo della municipalizzata e la crescita del personale che opera al suo interno.

Il commento del sindaco Morra:

“Il Piano Industriale e di potenziamento della Società in house “Pellezzano Servizi” induce ognuno di noi, nelle qualità di amministratori dell’ente a una grande assunzione di responsabilità. La trasformazione in house della società municipalizzata avvenuta qualche anno fa ha evitato che la stessa potesse essere posta in liquidazione col rischio di fallimento, che avrebbe poi coinvolto l’ente locale con l’acquisizione delle varie posizione debitorie che si creerebbero. Mi è dispiaciuto aggiunge il Sindaco Morra che i gruppi di minoranza hanno votato contro il provvedimento che mira soprattutto a salvaguardare i livelli occupazionali come c’è stato chiesto anche dalle sigle sindacali. Il potenziamento della “Pellezzano Servizi” avrà una sua fase di start-up e successive fasi di implementazione della struttura e dell’organigramma da attuare attraverso un business plan riorganizzativo”.

La replica del gruppo “Avanti Insieme”: