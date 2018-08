Pellezzano, visita del sottosegretario Tofalo al Comune

Ieri mattina il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha ricevuto in visita istituzionale al Comune il sottosegretario al Ministero della Difesa Angelo Tofalo.

L’incontro

I due si sono intrattenuti a parlare per diverso tempo, aprendo le porte di Palazzo di Città di domenica, il primo cittadino ha aggiornato l’esponente del M5S sulle diverse tematiche riguardanti la comunità collocata nel cuore della Valle dell’Irno.Il confronto ha spaziato dalla annosa questione della Fonderie Pisano che tocca le delicate tematiche della salute, del lavoro e dell’ambiente alla sistemazione e ripresa del Parco Urbano dell’Irno, dal bilancio disastrato del Comune all’avvio della procedura di adeguamento della futura caserma dei carabinieri.

Il commento

Il sindaco Morra: “Sono soddisfatto per l’incarico di Sottosegretario conferito ad Angelo Tofalo e gli ho augurato buon lavoro. E’ il giusto riconoscimento all’impegno politico svolto da anni, le deleghe che ha ricevuto sono significative e importanti per lo sviluppo e la sicurezza della Campania e non solo. Sono certo che Angelo saprà continuare a valorizzare il lavoro svolto in questi anni per il nostro territorio”.