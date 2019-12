Pensionati in piazza Amendola a Salerno: il presidio di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil

"Sollecitare il governo a dare risposte alla condizione di difficoltà in cui versano milioni di pensionati italiani“: questo l'intento di Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil che hanno promosso presidi in tutte le province della Campania, davanti alle prefetture. In particolare, a Salerno, l'appuntamento è per giovedì 5 dicembre dalle ore 10 alle 11.30.

Parla Franco Tavella segretario generale dello Spi Cgil Campania